ФНС будет возмещать НДС в течение месяца. Но не всем

ФНС начинает пилотный проект по сокращению сроков возмещения НДС до одного месяца — территориальным налоговым органам рассылаются рекомендации по проведению камеральных проверок деклараций по этому налогу в течение этого срока.

Проект затронет более пятой части налогоплательщиков, возмещающих в течение квартала более 200 млрд руб.

Статистика ФНС последних кварталов говорит о стабилизации сроков проверок по НДС-декларациям: в III квартале 2019 года 81% проверок по ним закрыт в двухмесячный срок, в IV квартале — 77%, в I квартале 2020 года — 80%. Сейчас после проверок ФНС в год возмещает налогоплательщикам в двухмесячный срок 82,3% заявленного к возврату НДС (с учетом заявительного порядка — с наличием поручительств и банковских гарантий), в сумме это экономит бизнесу около 10,4 млрд руб. в год «оборотки».

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Оценка деклараций налогоплательщиков в рамках пилота будет проводиться в два этапа — в течение десяти дней и через месяц, право на быстрый возврат НДС получат плательщики, ранее не применившие заявительный порядок возврата, клиенты групп низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Кроме того, ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Наконец, одним из маркеров ФНС является уплата клиентом за последние три года налогов на сумму большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС. Для большинства текущих операций компании это обычная ситуация.