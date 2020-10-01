Путин подписал закон об изменениях в правила возврата излишне уплаченных пенсионных взносов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в порядок возврата страхователю излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Излишне уплаченная сумма не будет возвращаться только в случае, если по информации ПФР она учтена по индивидуальной части тарифа на ИЛС застрахованного лица, которому на момент представления заявления о возврате указанной суммы назначена страховая пенсия.

Закон был внесен в Госдуму правительством потому, что Конституционный суд 31 октября 2019 года признал не соответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на ОПС лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Конституционный суд обратил внимание на необходимость учитывать структуру тарифа страховых взносов (его солидарную и индивидуальную части) и то обстоятельство, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай, и приведет ли изменение сведений об учтенных на лицевом счете взносах к уменьшению пенсионного обеспечения.

Федеральный закон от 01.10.2020 № 312-ФЗ вступил в силу с 1 января 2021 года.