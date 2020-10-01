Мишустин продлит мораторий на банкроство компаний и ИП из пострадавших отраслей

Правительство продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января», — цитирует Мишустина ТАСС.

Он уточнил, что право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Мишустин добавил, что такие компании в период действия моратория смогут также воспользоваться судебной рассрочкой. «Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес. Соответствующее постановление подготовлено», — отметил премьер.