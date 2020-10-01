Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Мальта подписали протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Аналогично подписанному ранее Протоколу с Кипром, в документе определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.