Через туристические фирмы резко сократилось обналичивание. Зато возросло через скупщиков металлолома

ЦБ привел статистику по сомнительным транзитным операциям. Из-за коронавируса резко снизилось обналичивание через туристические компании.

В первой половине 2020 года на второе по популярности место вышли схемы с использованием компаний, занимающихся скупкой металлолома, лома драгоценных металлов или драгоценных камней. доля таких операций в общем объеме сомнительных достигла 31%. Еще год назад показатель был на уровне 8%, а по итогам всего 2019 года составлял 12%.

При этом, обналичивание через туристические компании резко снизилось. Если год назад через эти структуры проводилось больше четверти сомнительных операций (27%), то сейчас — только 16%. Причина очевидна — закрытие границ и запрет на полеты из-за коронавируса.

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ЦБ также зафиксировал сокращение обналичивания денег через счета физических лиц, хотя через этот канал по-прежнему проводится наибольшая доля подозрительных транзакций ().

«Теневой сектор ориентируется на реальный бизнес, поскольку в большом потоке официальных платежей отрасли сложнее выявлять сомнительные операции. Обескровленная в условиях пандемии туристическая отрасль в 2020 году осознано избегала транзитных платежей», — отметил партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Он также обращает внимание, что туристическая сфера давно отмечена Банком России как рисковая, контроль за ее операциями усиливается каждый год.

В феврале 2020 года Банк России опубликовал проект изменений в положение 375-П, на которое ориентируются кредитные организации при выявлении сомнительных операций клиентов. В нем регулятор обратил внимание банков на компании и ИП, занимающихся скупкой металлолома.

Для повышения контроля сумма снятия наличных должна превышать 3 млн руб. в день или 30% от общего объема расходов клиента на покупку лома.