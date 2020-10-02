С 1 октября начинается формирование Реестра МСП — получателей поддержки

С 1 октября до 5 декабря 2020 года организации, предоставляющие поддержку субъектам МСП и самозанятым, должны отчитаться об оказанных в 2019-2020 гг. мерах поддержки этим лицам. Об этом напоминает пресс-служба ФНС.

Указанные данные будут включены в первый этап размещения сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, который запланирован на 20 декабря 2020 года.

Представить информацию в реестр можно одним из следующих способов:

через сервис единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки на сайте ФНС России. Данные можно ввести вручную или загрузить файлы в форматах EXCEL либо XML;

через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

с использованием программного интерфейса для передачи сведений (API).

Состав необходимых для передачи сведений определен Федеральным законом от 02.08.2019 № 279-ФЗ. Необходимая техническая документация размещена на сайте ФНС России.

На всякий случай поясняем — речь идет не об отчете субъектов МСП и самозанятых о полученной поддержке, а об отчете тех лиц, которые им эту поддержку оказывали.