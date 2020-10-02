Тэмбр-Банк лишился лицензии

Сегодня ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Тэмбр-Банк» (г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 186 место в банковской системе РФ.

Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

В сообщении ЦБ отмечается, что банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

ЦБ также сообщает, что Тэмбр-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 % остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).