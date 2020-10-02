Защитные маски подешевели в девять раз

Средняя стоимость защитной маски в период с апреля по сентябрь упала в девять раз, до 23,3 рублей.

Об этом свидетельствуют данные платформы анализа покупок и сравнения цен «ЧекСкан».

«Средняя цена защитной маски в РФ после пикового показателя в апреле 2020 года (210 рублей), продиктованного дефицитом при повышенном спросе, неуклонно снижалась до сентябрьского минимума в 23,3 рублей», — отмечает сервис.

По итогам сентября дороже всего маски обходятся жителям Уральского ФО (средняя цена 26,38 рублей), Северо-Западного ФО (26,12 рублей) и Центрального ФО (25,5 рублей), а самая низкая цена на маски в Дальневосточном ФО (15,86 рублей).

За девять месяцев в системе было отсканировано порядка 20 млн чеков. Маски присутствуют примерно в 30 тысячах чеков.

«Абсолютным лидером являются штучные СИЗ. Спрос на них стабильно рос, начиная с января. Лавинообразный скачок произошел в апреле, после чего последовал спад в мае и июне, сменившийся резким ростом в июле. Очевидно, покупательская активность находится в прямой зависимости от новостного фона, и активности властей в плане ужесточения карательных мер при несоблюдении масочного режима», — отмечают аналитики.

По материалам «ТАСС».