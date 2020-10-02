На время каникул родителям младшеклассников предлагают давать отпуск. Родители требуют от властей деньги

Депутат Госдумы Елена Строкова направила письма в адрес главы Минтруда Антона Котякова и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введенных из-за коронавируса.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул... Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период», — цитирует RT обращение депутата.

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Строкова также отметила, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил для столичных школьников внеплановые длинные каникулы, которые продлятся с 5 по 18 октября.

Не все родители отнеслись положительно к такому решению. На сайте Change.org создано несколько петиций возмущенных родителей.

В частности, автор одной петиции требует ввести специальное пособие на время каникул для родителей младшеклассников, раз уж им придется временно оставить работу и следить за детьми.

Автор петиции пишет: