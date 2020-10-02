Visa обяжет банки переводить средства по номеру телефона

Платежная система Visa разослала банкам-участникам меморандум с обязательным требованием обеспечить переводы средств между картами банка по номеру телефона.На это банкам отведен ровно год.

Из письма следует, что с 30 сентября 2021 года Visa Direct эквайеры и эмитенты обязаны будут использовать идентификатор (номер мобильного телефона) для операций OCT (пополнение карты) в качестве дополнительной опции для данных получателя. Эмитенты должны предоставить возможность создавать, обновлять и изменять связь между PAN (номером карты) и иным идентификатором.

Получение этого письма «Коммерсанту» подтвердили в ряде банков. По сути, оно означает, что Visa в обязательном порядке запускает применение этого функционала, ранее он был представлен опционально. Таким образом, Visa фактически вступает в прямую конкуренцию с системой быстрых платежей ЦБ, которая предусматривает переводы между гражданами по номеру телефона практически в любой банк.

Получается, до 2022 года Visa придется бороться с СБП за переводы по номеру телефона свыше 100 тыс. руб. в месяц. Сейчас переводы до 100 тыс. в рамках СБП бесплатны, но после 2022 года станут платными, отмечают банкиры.