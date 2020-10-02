Пошли рейды по выявлению самозанятых в регионах

В сентябре 2020 года налоговики провели мероприятия по выявлению потенциальных самозанятых — лиц, осуществляющих деятельность в сфере оказания различных услуг, в том числе имеющих во владении нескольких объектов жилья и предоставляющих физлицам данное жилье в аренду за плату.

Об этом сообщает УФНС по Курганской области.

В поле зрения попали 485 граждан, которых налоговики называют потенциальными плательщиками НПД.

Со всеми гражданами были проведены беседы о целесообразности регистрации в качестве самозанятых.

В результате рейдов более 200 граждан встали на налоговый учет в качестве НПДшников, тем самым легализовав свою предпринимательскую деятельность.