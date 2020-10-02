Страховые организации теперь могут не указывать данные клиентов в чеке

Подписан Федеральный закон от 01.10.2020 № 313-ФЗ, в котором исключена обязанность страховых организаций указывать в кассовом чеке наименование и ИНН клиента при получении страховой премии или страховой выплаты. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

Также закон уточнил требования к кассовому чеку при выплате выигрыша свыше 15 тысяч рублей и покупке фишек и обменных знаков в казино и залах игровых автоматов. Чек должен содержать ФИО и паспортные данные игрока или его ИНН.

Эти данные помогут налоговым органам корректно рассчитать сумму НДФЛ с выигрышей клиентов казино и залов игровых автоматов. С 1 января 2020 года налоговая база по НДФЛ от таких доходов определяется как разница между полученным выигрышем и средствами, потраченными на покупку обменных знаков.