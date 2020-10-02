Для отчетности в ПФР утвердили новые коды

Пенсионный фонд внес изменения в свое постановление о форме СЗВ-СТАЖ. Постановление № 612п от 02.09.2020 г. зарегистрировано в Минюсте и опубликовано.

Сама форма не меняется, добавили только коды и поменяли формат.

Новые коды потребовались из-за льготных ставок пенсионных взносов. Часть из них уже применялась для заполнения РСВ: «МС», «ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ»

Для медиков, которые работали с коронавирусными пациентами, ввели специальный код — «ВИРУС». Этот код будет применяться с 1 января по 30 сентября 2020 г.

Новые коды также будут применяться в формах СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.