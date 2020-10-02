Программа кешбэка за туры внутри страны стартует 15 октября и продлится до 5 декабря

Глава Ростуризма сообщила о возобновлении программы кешбэка при покупке туров по России. Она продлится полтора месяца, с 15 октября по 5 декабря.

«Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря в течение более 1,5 месяцев все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы», — сказала Зарина Догузова.

Можно будет купить тур, либо отдельно оплатить проживание. Воспользоваться туром по программе можно будет до 10 января 2021 года.

«Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия участия более гибкими, доступными и удобными для наших граждан, учли пожелания туристов. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей — можно отправляться на короткие путешествия на выходные», — отметила Догузова.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее — 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее 15 тыс. рублей).

Поездка по-прежнему может быть оплачена только картой «Мир», кешбэк должен вернуться на нее в течение пяти дней.

По материалам «ТАСС».