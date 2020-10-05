Оживят ОКВЭД, чтобы сделать господдержку бизнеса более адресной

Министерство экономического развития готовит предложения для усовершенствованию механизма ОКВЭД, что позволит ускорить адресную поддержку бизнеса.

Глава МЭР Максим Решетников напомнил, что именно эта система использовалась для определения наиболее пострадавших отраслей.

«Поскольку нам все равно необходим механизм быстрой идентификации бизнеса для оперативной поддержки, надо этот механизм сделать живым», — убежден он.

Министр указал, что зачастую ОКВЭДы в налоговой — одни, в статистике — другие, в ФСС — третьи.

«Поэтому нужно оживить этот механизм, но при этом не сделать его обременительным для бизнеса. Он должен быть учетным и статистическим, но при этом чтобы все понимали, что поддержка в ряде случаев может предоставляться в зависимости от ОКВЭД, это должно верифицироваться, — рассказал министр. Это достаточно сложная задача, мы ее прорабатываем», — подтвердил он.