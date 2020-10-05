Обучение старшего ребенка в автошколе можно оплатить маткапиталом, полученным за младшего

Не все знают, что материнский капитал можно использовать не только для оплаты детского сада, школы или вуза для ребенка, но и для обучения в автошколе.

Дело в том, что раньше у автошкол не было лицензии на право осуществления образовательной деятельности, а значит, маткапитал задействовать не получилось бы. На сегодняшний день ситуация изменилась — автошколы приравнены к образовательным учреждениям, имеют лицензии и выдают номерные дипломы. А это значит, что материнский капитал можно направить на оплату обучения в автошколе, пояснили в ПФР.

Нужно соблюсти два важных условия:

возраст ребенка, на обучение которого направлены средства, не должен превышать 25 лет;

ребенок, давший право на материнский капитал, должен достичь 3-х летнего возраста.

Родителям необходимо будет предоставить в ПФР заверенную образовательной организацией копию договора на оказание платных услуг.

Оплата производится путем перечисления указанной в договоре суммы на счет учебного заведения