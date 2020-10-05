Сколько россияне тратят на онлайн-образование

Курсы для школьников стали локомотивом онлайн-образования в России, сообщили аналитики СберИндекса, которые проанализировали траты в этой сфере.

Во время закрытия школ на карантин число клиентов, оплачивающих подобные услуги, заметно выросло. Большой интерес за последние несколько месяцев вызвали и курсы, посвящённые красоте и психологии. Образовательные программы для профессионального развития гораздо менее популярны.

Число клиентов Сбербанка, оплачивающих образовательные услуги в интернете, выросло вдвое с началом самоизоляции в апреле этого года. Затем аналитики наблюдали плавное снижение, которое продлилось до конца лета. Однако уже в августе интерес к таким курсам и семинарам начал снова расти, главным образом, за счёт ресурсов для детей и школьников.

При этом средняя стоимость онлайн-курсов упала в апреле с 2984 до 2011 рублей, а для зарубежных программ — с 64 до 29 долларов. Иными словами, россияне стали проявлять больше интереса к коротким программам и отдельным материалам.

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В апреле резко выросла — с 22% до 27% — доля клиентов, которые оплачивали услуги образовательных площадок для школьников (uchi.ru, umschool, «Вэбиум» и т. п.). Кроме того, на время самоизоляции и закрытия фитнес-клубов заметная часть клиентов приобрела самые разные программы тренировок — их доля выросла с 2% до 4%, а летом — до 6%.

Вместе с ними показали рост курсы личностного развития и продвижения (психология, бьюти-курсы и т. п.). При этом популярность платных программ на крупных образовательных мультиплатформах (Coursera, edx, Khan Academy) остаётся довольно низкой и, по данным СберИндекса, превышает 1%.