Могут ввести вычет по НДФЛ для малоимущих работников

В проекте генсоглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством на 2021-2023 годы содержится норма о новом вычете по НДФЛ.

В документе говорится, что стороны обязуются обеспечить введение социального налогового вычета по НДФЛ для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ за каждый месяц налогового периода.

Речь идет о введении в практику налогообложения доходов физлиц метода защиты низких доходов, пишет «Российская газета».

Сейчас люди, у которых зарплата равна МРОТ за вычетом НДФЛ получают на руки меньше минималки и получается, что МРОТ абсолютно не гарантирует реальную зарплату даже в размере прожиточного минимума.