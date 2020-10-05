Общественная палата предложила запретить использование госорганами аккаунтов в зарубежных соцсетях

Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций подготовила пакет предложений для Федерального собрания по регулированию соцмедиа в России.

В частности, в ОП предлагают законодательно запретить сделки государственных органов и компаний с корпорациями Google, Facebook и Twitter, а также ввести запрет на использование российскими госорганами аккаунтов в зарубежных социальных сетях. Об этом рассказал первый зампред комиссии ОП Александр Малькевич в ходе круглого стола по регулированию соцмедиа в России.

«Мы считаем, что должен появиться запрет на сделки государственных органов и государственных компаний с такими корпорациями как Google, Facebook, Twitter. Начиная от размещения там рекламы до закупок товаров и услуг. Эти запреты могут быть приостановлены, когда корпорации начнут выполнять российские законы, пока мы этого не видим», — цитирует Малькевича ТАСС.

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Он отметил, что должен быть введен запрет на проведение прямых платежей в адрес этих иностранных компаний. «То есть платежи должны осуществляться только в адрес российских филиалов и представительств. У каждой платформы интернет и IT-компании, работающей на российском рынке, должно быть свое представительство или филиал, зарегистрированный в России с российским гражданином во главе, чтобы они платили здесь налоги, работали в российском правовом поле и получали эти денежные переводы», — подчеркнул он.

По его словам, комиссия предлагает законодателям «ввести запрет на скачивание и установку иностранных приложений на устройства чиновников, а также запрет на государственные закупки оборудования с предустановленными приложения зарубежных компаний».

«Ну и напрашивается запрет на любые аккаунты госорганам в зарубежных социальных сетях. Категорически неправильно вкладывать государственные деньги, усилия людей, работающих в структурах власти, для того, чтобы развивать площадки, которые нам не принадлежат. И мы знаем, что огромное количество случаев, когда аккаунты удаляются на платформе „Инстаграма“, в том числе и у чиновников, и у СМИ РФ, а они после этого заводят новые аккаунты и их снова удаляют — это какая-то ерунда полная получается за госсчет», — отметил член ОП.

Он добавил, что также должен быть введен строгий запрет на использование и передачу персональных данных граждан РФ иностранными компаниями.