В России сократилось количество компаний

В период пандемии участились случаи закрытия компаний — их число сократилось почти на 3% до 7,22 млн за 5 месяцев 2020 года.

Наибольшее падение наблюдается в сфере услуг, говорится в аналитике компании СКБ «Контур». Пострадали туристические агентства и фирмы, занимающиеся эксплуатацией и арендой зданий.

Неожиданным результатом стало увеличение числа компаний с кодом ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Это единственная отрасль, показавшая позитивную динамику. Данный парадокс можно объяснить сменой основного ОКВЭД для получения государственных мер поддержки, пишет «Российская газета».

Активнее всего бизнес закрывался в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях и Кабардино-Балкарии. В Москве и Санкт-Петербурге при этом число действующих предприятий уменьшилось на 6,3%.

Небольшой рост числа предприятий наблюдался только в четырех регионах — в Бурятии, Крыму, Севастополе и Чукотском АО.