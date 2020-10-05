Работодатель не имеет права требовать у вас справку с тестом на ковид. Но это не точно

Правовых оснований у работодателя требовать от сотрудника справки на отрицательный результат теста на коронавирус, как и самого прохождения теста, не имеется. В соответствии с абзацем 7 части первой статьи 88 ТК, работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции.

Об этом говорится в письме Минтруда в ответ на запрос главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Депутат сообщает об этом в своем Телеграм-канале.

Между тем Минтруд обратил внимание на то, что в целях определения пригодности работника к выполнению работы и предупреждения профессиональных заболеваний работодатель обязан обладать информацией о состоянии здоровья работников.

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«Интересно, что при своей оговорке ссылка не законодательство отсутствует. Вот вам и пример манипуляции, когда конкретный федеральный орган в официальном запросе дает двоякие ответы. Вопрос только - для чего? Похоже, что это просто попытка снять с себя ответственность» – прокомментировал депутат.

Добавим, аналогичные разъяснения на портале «Онлайнинспекция.рф» дает Роструд. Вопросов по этой теме поступает много.

Всякий раз Роструд утверждает, что работодатель не вправе требовать от работника прохождения теста на коронавирус, однако подобные обязанности нормами законодательства о социальном страховании и здравоохранении могут быть возложены на работника и работодателя, как на застрахованное лицо и страхователя.