Коронавирус и нерабочие дни: трудовые вопросы, на которые нет ответов

Введенный в России непонятный людям режим нерабочих дней вызывает много вопросов как у граждан, так и у работодателей.

Эти вопросы сейчас массово поступают на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Стоит отметить, что раньше Роструд обновлял сервис, размещая там ответы на вопросы, один раз в неделю. Сейчас это происходит ежедневно. То есть ведомство старается оперативно давать разъяснения, понимая, что трудовая ситуация в стране сейчас очень сложная.

Однако порой ответы носят пространный характер и в итоге разъяснение дано, а вопрос остался без ответа.

Приведем примеры таких вопросов-ответов.

Норма рабочего времени

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У Роструда спрашивают, какую норму рабочего времени необходимо применить в апреле при расчете зарплаты. Ведь весь месяц будет нерабочим.

Бухгалтерам скоро начислять зарплату и естественно этот вопрос волнует их.

Ответ Роструда удивляет. Вместо ответа на конкретный вопрос, который должен выражаться в конкретной цифре — количестве дней, принимаемых за ному в апреле, Роструд дает разъяснение, упорно не упоминая о норме вообще.

Вот дословный ответ Роструда на вопрос о норме рабочего времени в апреле:

В соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 с 30 марта по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

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Между тем об этой прописной истине бухгалтеры знают и без разъяснений Роструда.

Так какая норма рабочих дней будет в апреле? 0? Ответ на этот животрепещущий вопрос Роструд не дает.

Расчетный период для отпуска

Бухгалтеры задаются вопросом, как считать отпускные, которые начинаются в мае. Как известно, при расчете отпускных расчетный период составляет 12 месяцев и в каждом полном месяце количество дней принимается за 29,3. А как в этом случае рассматривать апрель — как полный месяц с полной зарплатой и 29,3 днями или его вообще следует исключить из расчета как по сумме, так и по дням. Или дней там не будет, а зарплата войдет в расчет?

Кроме того, может ведь статься, что часть апреля сотрудник был на больничном, а часть сидел дома по Указу Президента.

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Роструд ответил, что установленные Указом нерабочие дни к категориям рабочего времени и времени отдыха не относятся, поэтому на отпуск влияния не оказывают.

Ок, а с включением апреля в расчетный период в итоге что? Включать/не включать? Работодатели ждут конкретного ответа — да или нет. Но такой конкретики Роструд не представил.

Остается неясным, дни не оказывают влияния на отпуск, потому что апрель полностью в расчетный период не включается или потому что он полностью включается в расчетный период.

Представляется логичным включать его как отработанный, но непонятно, почему Роструд не фиксирует свою четкую позицию на этот счет.

Длительный прогул

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Что делать, если сотрудник компании не выходит на работу уже несколько месяцев? Например, он по невыясненной причине не работал весь март и продолжает не работать апрель.

Но если с мартом все более-менее ясно — в табеле стоит «НН» или же «ПР» и оплата не производится, то с апрелем все не так просто. Месяц-то нерабочий.

Начислять ли прогульщику зарплату за это время, раз он до сих пор не уволен или продолжать табелировать дни как «НН».

Роструд разъясняет, что нерабочие дни не относятся к категориям рабочего времени и времени отдыха, поэтому табелирование — на усмотрение работодателя.

К сожалению, более конкретного и четкого ответа по поводу оплаты нерабочего периода для хронического прогульщика Роструд не дает.