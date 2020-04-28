Коронавирус и нерабочие дни: трудовые вопросы, на которые нет ответов

Введенный в России непонятный людям режим нерабочих дней вызывает много вопросов как у граждан, так и у работодателей.
Эти вопросы сейчас массово поступают на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф». Стоит отметить, что раньше Роструд обновлял сервис, размещая там ответы на вопросы, один раз в неделю. Сейчас это происходит ежедневно. То есть ведомство старается оперативно давать разъяснения, понимая, что трудовая ситуация в стране сейчас очень сложная.
Однако порой ответы носят пространный характер и в итоге разъяснение дано, а вопрос остался без ответа.
Приведем примеры таких вопросов-ответов.
Норма рабочего времениУ Роструда спрашивают, какую норму рабочего времени необходимо применить в апреле при расчете зарплаты. Ведь весь месяц будет нерабочим.
Бухгалтерам скоро начислять зарплату и естественно этот вопрос волнует их.
Ответ Роструда удивляет. Вместо ответа на конкретный вопрос, который должен выражаться в конкретной цифре — количестве дней, принимаемых за ному в апреле, Роструд дает разъяснение, упорно не упоминая о норме вообще.
Вот дословный ответ Роструда на вопрос о норме рабочего времени в апреле:
В соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 с 30 марта по 30 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
Между тем об этой прописной истине бухгалтеры знают и без разъяснений Роструда.
Так какая норма рабочих дней будет в апреле? 0? Ответ на этот животрепещущий вопрос Роструд не дает.
Расчетный период для отпускаБухгалтеры задаются вопросом, как считать отпускные, которые начинаются в мае. Как известно, при расчете отпускных расчетный период составляет 12 месяцев и в каждом полном месяце количество дней принимается за 29,3. А как в этом случае рассматривать апрель — как полный месяц с полной зарплатой и 29,3 днями или его вообще следует исключить из расчета как по сумме, так и по дням. Или дней там не будет, а зарплата войдет в расчет?
Кроме того, может ведь статься, что часть апреля сотрудник был на больничном, а часть сидел дома по Указу Президента.
Роструд ответил, что установленные Указом нерабочие дни к категориям рабочего времени и времени отдыха не относятся, поэтому на отпуск влияния не оказывают.
Ок, а с включением апреля в расчетный период в итоге что? Включать/не включать? Работодатели ждут конкретного ответа — да или нет. Но такой конкретики Роструд не представил.
Остается неясным, дни не оказывают влияния на отпуск, потому что апрель полностью в расчетный период не включается или потому что он полностью включается в расчетный период.
Представляется логичным включать его как отработанный, но непонятно, почему Роструд не фиксирует свою четкую позицию на этот счет.
Длительный прогулЧто делать, если сотрудник компании не выходит на работу уже несколько месяцев? Например, он по невыясненной причине не работал весь март и продолжает не работать апрель.
Но если с мартом все более-менее ясно — в табеле стоит «НН» или же «ПР» и оплата не производится, то с апрелем все не так просто. Месяц-то нерабочий.
Начислять ли прогульщику зарплату за это время, раз он до сих пор не уволен или продолжать табелировать дни как «НН».
Роструд разъясняет, что нерабочие дни не относятся к категориям рабочего времени и времени отдыха, поэтому табелирование — на усмотрение работодателя.
К сожалению, более конкретного и четкого ответа по поводу оплаты нерабочего периода для хронического прогульщика Роструд не дает.