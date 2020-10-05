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Об убытии иностранца из места пребывания теперь надо сообщать по новой форме

МВД приказом от 14.09.2020 № 641 утвердила новые уведомления, которое обязана подавать сторона, принявшая гражданина иностранного государства сторона, после его убытия.

Этим приказом утверждены:

  • форма уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания;
  • перечень сведений, содержащихся в уведомлении;
  • требования к оформлению уведомления;
  • порядок направления в орган миграционного учета уведомления, в том числе в электронной форме, а также срок хранения копии указанного уведомления в МФЦ или организации федеральной почтовой связи.

Уведомление направляется принимающей стороной в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина. Сделать это можно и в электронной форме.

 

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