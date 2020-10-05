Об убытии иностранца из места пребывания теперь надо сообщать по новой форме

МВД приказом от 14.09.2020 № 641 утвердила новые уведомления, которое обязана подавать сторона, принявшая гражданина иностранного государства сторона, после его убытия.
Этим приказом утверждены:
- форма уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания;
- перечень сведений, содержащихся в уведомлении;
- требования к оформлению уведомления;
- порядок направления в орган миграционного учета уведомления, в том числе в электронной форме, а также срок хранения копии указанного уведомления в МФЦ или организации федеральной почтовой связи.
Уведомление направляется принимающей стороной в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина. Сделать это можно и в электронной форме.