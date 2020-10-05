Об убытии иностранца из места пребывания теперь надо сообщать по новой форме

Ольга Коврижных Сразу на ум приходит эпопея в городе-на-Неве с безвозмездным... Весь малый бизнес запишут в стартапы

Arhimed0 а как их ведёт даже бухгалтер который каждый день в контору ... Почему аутсорсинг — это будущее бухгалтерии в ближайши...

Arhimed0 А что они бы ответили на вопрос для каких профессий при труд... Работодатель не имеет права требовать у вас справку с тестом...

Над.К Декларацию по УСН лучше сдать сразу. Потому что при отказе о... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

Над.К Ну чего вы в самом деле? Чиновники живут в своем придуманном... Весь малый бизнес запишут в стартапы

бух2007 по идее нужен. Только заказчик в принципе может и не знать, ... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

mizeri Тут ничего не меняется - документооброт тот же. Но для подтв... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

mizeri До 25 авансовый по УСН, а сроки подачи декларации вероятно н... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

IgorRazgar Спасибо за ответ! Ну я зарегился как физлицо в программе, са... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

mizeri Вы на НПД перешли как ИП? Как я понимаю есть 2 варианта - ка... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД

IgorRazgar Добрый день! Вопрос такой: перешел с ИП на УСН (6%) на НПД. ... Как ИП перейти в самозанятые и платить НПД