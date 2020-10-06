Как подтвердить полномочия при жалобе на действия налоговиков

О порядке подтверждения полномочий представителя заявителя при направлении жалобы рассказало УФНС Хабаровского края.

Жалоба (апелляционная жалоба) на акты налоговых органов ненормативного характера, действие или бездействие их должностных лиц подписывается самим заявителем либо его представителем (п. 1 ст. 139.2 НК РФ).

Если жалоба подается уполномоченным представителем заявителя, к ней необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия этого представителя (п. 4 ст. 139.2 НК РФ).

Согласно п. 3 ст. 29 НК РФ представитель налогоплательщика — физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

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К доверенности, выдаваемой представителю налогоплательщика — юридического лица, требование об обязательном нотариальном удостоверении не предусмотрено.

Так, доверенность может считаться надлежащим образом заверенной, если она засвидетельствована подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью организации (при наличии).

При отсутствии надлежащим образом заверенной доверенности на представление интересов налогоплательщика, жалоба (апелляционная жалоба) не подлежит рассмотрению (пп. 1 п. 1 ст. 139.3 НК РФ).

При обжаловании решений регистрирующего органа уполномоченный представитель заявителя должен приложить к жалобе документы, подтверждающие его полномочия (п. 3 ст. 25.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), то есть надлежащим образом оформленную доверенность либо ее заверенную копию.