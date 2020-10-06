После отмены ЕНВД не надо будет сниматься с учета

С 01 января 2021 года в России отменяется популярный специальный налоговый режим — система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Налоговики напоминают налогоплательщикам о необходимости подачи заявления о переходе на иной режим налогообложения. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе перейти на упрощённую систему налогообложения, индивидуальные предприниматели могут также выбрать патент или уплату налога на профессиональный доход. В случае, если налогоплательщик не выберет альтернативный режим налогообложения, то его переведут на общий режим.

Для перехода с 1 января 2021 года на иные специальные налоговые режимы необходимо подать следующие документы:

при переходе на УСН — уведомление по форме № 26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

при переходе на ПСН — заявление на получение патента по форме № 26.5-1 в срок не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПСН;

при переходе на ЕСХН — уведомление по форме № 26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года.

Уведомление (заявление) о применении выбранного режима налогообложения можно подать через Личные кабинеты ИП и ЮЛ, по телекоммуникационным каналам связи, почтовым отправлением с описью вложения или лично при посещении налоговой инспекции.

Если у вас уже есть УСН или ЕСХН, повторные уведомления о переходе на эти системы писать не нужно