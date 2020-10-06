Минцифры предложило обязательную предустановку «российской Windows» на все компьютеры

На всех продаваемых в России персональных компьютерах должны быть предустановлены отечественные операционные системы и пакеты офисных программ.

Такое предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Список сформирован из предложений участников рынка, ИТ-ассоциаций и различных экспертов, которые Минцифры собирало около месяца. Всего в нем чуть меньше 100 мер по 11 направлениям — информационная безопасность, здравоохранение, образование, дата-центры, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и др. Сейчас список находится на рассмотрении у министерств, после чего его отправят вице-премьеру. По словам одного из собеседников РБК, планируется, что из списка отберут 20–30 предложений.

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В описании проблемы, на решение которой направлено предложение предустанавливать на все новые компьютеры отечественную ОС и офисные программы, говорится, что из-за отсутствия подобного требования «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами». Введение требования о предустановке должно дать дополнительную мотивацию разработчикам решить вопросы совместимости, «что положительно скажется на снижении зависимости от иностранного ПО», отмечается в документе.

Автор инициативы в документе не указан. Как пояснил один из собеседников РБК, это сделано специально, чтобы не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении предложений.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Dell, HP, Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов назвал подобные требования «по меньшей мере избыточными». По его словам, при установке отечественной ОС на компьютер «неизвестно, как будет вести себя устройство, поэтому производитель не сможет гарантировать стабильность и качество его работы». Если же производители решат устанавливать сразу несколько ОС (стандартную и отечественную), то это приведет к излишней перегрузке памяти устройства и повышению его стоимости, так как потребителю придется платить за каждую из лицензий.