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Минцифры предложило обязательную предустановку «российской Windows» на все компьютеры

На всех продаваемых в России персональных компьютерах должны быть предустановлены отечественные операционные системы и пакеты офисных программ.

Такое предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Список сформирован из предложений участников рынка, ИТ-ассоциаций и различных экспертов, которые Минцифры собирало около месяца. Всего в нем чуть меньше 100 мер по 11 направлениям — информационная безопасность, здравоохранение, образование, дата-центры, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры, компьютерные игры, мессенджеры и др. Сейчас список находится на рассмотрении у министерств, после чего его отправят вице-премьеру. По словам одного из собеседников РБК, планируется, что из списка отберут 20–30 предложений.

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В описании проблемы, на решение которой направлено предложение предустанавливать на все новые компьютеры отечественную ОС и офисные программы, говорится, что из-за отсутствия подобного требования «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами». Введение требования о предустановке должно дать дополнительную мотивацию разработчикам решить вопросы совместимости, «что положительно скажется на снижении зависимости от иностранного ПО», отмечается в документе.

Автор инициативы в документе не указан. Как пояснил один из собеседников РБК, это сделано специально, чтобы не оказывать влияние на мнение ведомств при рассмотрении предложений.

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Dell, HP, Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов назвал подобные требования «по меньшей мере избыточными». По его словам, при установке отечественной ОС на компьютер «неизвестно, как будет вести себя устройство, поэтому производитель не сможет гарантировать стабильность и качество его работы». Если же производители решат устанавливать сразу несколько ОС (стандартную и отечественную), то это приведет к излишней перегрузке памяти устройства и повышению его стоимости, так как потребителю придется платить за каждую из лицензий.
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Руководитель пресс-службы ASUS Кирилл Погорелов заявил РБК, что, если такое требование примут, компания будет его выполнять. При этом он отметил, что сегодня Windows 10 позволяет установить две операционные системы на один накопитель через виртуальную машину.

Однако сами разработчики операционных систем не поддержали подобную инициативу,  назвав такие меры чрезмерными. Разумной альтернативой было бы требование обеспечить возможность покупки любого компьютера с отечественной ОС.

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