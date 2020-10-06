Люди массово сдают 3-НДФЛ, чтобы получить вычет по пенсионным взносам. Не верьте фейкам!

В последнее время люди начали активно предоставлять в ИФНС декларации 3-НДФЛ с заявленным там социальным налоговым вычетом по добровольным взносам в ПФР.

К сожалению, зачастую такие декларации заполнены с ошибками, а вычеты по ним являются необоснованными, отметили в ФНС.

Данным вычетом смогут воспользоваться только те физлица, которые, приняв решение увеличить размер своей пенсии, направляют в ПФР соответствующее заявление и самостоятельно уплачивают дополнительные взносы из собственных средств.

Для получения вычета в ИФНС вместе с декларацией необходимо представить платежные документы об уплате взносов в ПФР либо справку работодателя о суммах взносов, удержанных из зарплаты и перечисленных в ПФР.

А люди вместо этих документов прикладывают выписку из пенсионного лицевого счета, где отражены взносы на формирование будущей пенсии.

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Причина такого массового декларирования — фейковый ролик в интернете, где людям рассказывают, как получить вычет по данным из ИЛС.

При этом лица, распространяющие такую схему, активно убеждают граждан в возможности возврата налога и уверяют, что не только они сами, но и другие граждане налог уже вернули.

Это не правда. Не уплачивая добровольные взносы, получить вычет невозможно. Не верьте фейкам!

Выписка ПФР о состоянии ИЛС, сформированная на портале госуслуг, не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика и не является основанием для предоставления вычета. Указанные в выписке суммы являются расходами работодателя, а не гражданина, претендующего на вычет.

В ФНС предупредили, что указание в декларации 3-НДФЛ сумм расходов, которые не были понесены физлицом, предполагает сознательное сообщение налогоплательщиком заведомо ложных и не соответствующих действительности сведений с целью получения вычета.