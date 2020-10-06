Сбербанк переводит до 70% сотрудников на удаленный режим работы

Сбербанк переводит до 70% сотрудников офисов на удаленный режим работы в ряде регионов страны в связи с эпидемиологической обстановкой, следует из сообщения банка.

В первую очередь переход на удаленную работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или родственниками, имеющими хронические заболевания.

В банке указали, что все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации.

При этом сотрудники, функционал которых не предусматривает возможность выполнять свою работу дистанционно, продолжат работать в офисах банка и будут по-прежнему регулярно обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, продолжат соблюдать правила социальной дистанции, и будут проходить регулярное тестирование на COVID-19 и через системы термометрического контроля.

По материалам ТАСС