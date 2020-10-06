Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя

Минфин России подготовил упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь.

В соответствии с упрощенной процедурой, для получения и марок на алкогольную продукцию потребуется только подать заявление через ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции). Другие документы и декларации не требуются.

Как объяснили в Минфине РБК, требование предоставлять ряд документов стало неактуальным после введения в 2018 году «помарочного» учета алкогольной продукции, который «позволяет осуществлять прослеживаемость каждой единицы алкогольной продукции».

Кроме того, новыми правилами предусмотрена унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя. Теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки, а выдаваться они будут в одном ведомстве — Росалкогольрегулировании. Пока алкоголь, который ввозится в Россию, маркируется акцизной маркой, выдаваемой таможенными органами.