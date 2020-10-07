Можно ли получить социальный налоговый вычет, если взносы в ПФР уплачивал супруг

Предоставляется ли социальный налоговый вычет, если дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию налогоплательщиком уплачены не самостоятельно, а супругом? Ответ на этот вопрос дало Управление ФНС по Санкт-Петербургу.

Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета по НДФЛ в сумме уплаченных им в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Такое право дано подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ, а ограничение установлено пунктом 2 этой же статьи.

Этот социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, либо при представлении налогоплательщиком справки от налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных по поручению налогоплательщика.

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В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона № 56-ФЗ дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию — это индивидуально возмездный платеж, уплачиваемый за счет собственных средств застрахованным лицом,

Таким образом, Федеральный закон № 56-ФЗ предусматривает возможность уплаты дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию застрахованным лицом самостоятельно либо работодателем в пользу застрахованного лица.

При этом, законодательством не предусмотрена возможность уплаты застрахованным лицом дополнительного страхового взноса на накопительную пенсию в пользу иных лиц.

Соответственно, супругу, который самостоятельно не уплачивал указанный взнос, социальный налоговый вычет не предоставляется.