ТОП-7 бухгалтерских телеграм-каналов

Подборка бухгалтерских Telegram-каналов с самой актуальной и необходимой информацией. Для всех, у кого нет времени сидеть на сайтах:

1. «Мытарь» — канал о налогах, налоговиках и не только. Ведет опытный эксперт, ставит только проверенную информацию.

2. «БУХ! Молния» — никаких ссылок и длинных текстов. Только самое главное для бухгалтеров и директоров, в паре предложений, оперативно и без нудежа. Ведет лично главред бухгалтерского СМИ.

3. «Физики и юрики» — новости экономики, бизнеса. Есть ощущение, что канал ведут налоговики, ибо немного попахивает пропагандой честной уплаты налогов и чтобы «ни-ни»!

4. «Раньше всех. Ну почти» — самые горячие новости экономики, порлитики в России и в мире. Не только про бухгалтерию. Скорее, про экономику и политику. Но все равно очень современная подача информации.

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5. «Тот самый 115-ФЗ» — реалии жизни в условиях антиотмывочного Федерального Закона 115-ФЗ. Что делать и кто виноват. Взгляд изнутри.

6. «Поворот на право» — законы во всей красе: новости, анализ, инструкции.

7. «Бухучет и налоги» — огненный контент для бухгалтеров, ИП и директоров от вашего любимого «Клерка». Только работающие советы и никакой нудятины.

Делитесь в комментариях, что еще можно добавить в подборку!