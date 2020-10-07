Право на пониженные взносы у субъектов МСП не зависит от вида деятельности

Применять пониженные тарифов страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства можно вне зависимости от вида деятельности. Об этом пишет Минфин в письме № 03-15-06/81982 от 18.09.2020 г.

Исходя из положений Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ с 1 апреля 2020 года и на бессрочный период для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% (10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование) с части ежемесячных выплат в пользу физического лица, превышающей величину МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода

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К выплатам, не превышающим в месяц МРОТ, субъектами МСП применяются общеустановленные тарифы страховых взносов (30%).

Согласно статье 3 Федерального закона № 209-ФЗ субъекты МСП — это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом № 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП.

Таким образом, если хозяйствующие субъекты признаются субъектами МСП, то независимо от вида осуществляемой экономической деятельности они вправе применять вышеупомянутые пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в единый реестр МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года.