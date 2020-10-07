Собянин пообещал выборочные проверки бизнеса по отправлению 30% сотрудников на удаленку

Собянин в своем блоге рассказал, как будут осуществляться проверки по соблюдению требования отправить не менее 30% сотрудников на удаленку из-за пандемии.

На вопрос «Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?», мэр Москвы пишет:

«Указом Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу».

Ранее на «Клерке» писали, что работодателей обязали еженедельно отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках.