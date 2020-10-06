Столичные работодатели обязаны еженедельно отчитываться о переведенных на удаленку сотрудниках

Столичный мэр обязал работодателей еженедельно отчитываться о переведенных на удаленную работу сотрудниках.

Вчера на «Клерке» писали, как, кому и когда уведомлять о переводе 30% сотрудников на удаленку.

Вот новая обязанность:

«11.3. Представление еженедельно (в понедельник, начиная с 12 октября 2020 г.) в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 11.2 настоящего указа (без персональных данных),по перечню согласно приложению 4 к указу Мэра Москвы No 12-УМ. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 7 (495) 870-72-98.».

Также в поправках сказано об отмене льготного проезда в столичном общественном транспорте для школьников и людей старше 65 лет. Школьникам по 18 октября, а пожилым — до 28 октября.

Полный текст нового указа прикреплен во вложении.