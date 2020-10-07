Запущена маркировка остатков сигарет. Она закончится 1 декабря

Оператор системы маркировки реализовал функционал маркировки остатков — как сигарет и папирос, так и альтернативной табачной продукции. Таким образом, дистрибюторы и магазины, которые до 1 июля не успели распродать немаркированные сигареты, смогут это сделать, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

Маркировку остатков, согласно постановлению правительства, решено проводить по упрощенной схеме.

По экспертным оценкам, к моменту вступления в силу обязательной маркировки, участники оборота не успели распродать около 50 млн пачек сигарет без маркировки.

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Времени для маркировки сигарет — до 1 декабря 2020 года — должно хватить всем. Те, у кого на балансе находятся немаркированные сигареты, уже работают в «Честном знаке», поэтому процесс должен быть быстрым. Компании смогут распечатать коды на стикерах и наклеить на пачки прямо на складах.

Сейчас в системе маркировки зарегистрировано около 104,5 тыс. участников оборота табачной продукции. Промаркировано уже более 14,5 млрд пачек сигарет и папирос. С 1 июля маркировку начали также производители и импортеры альтернативной табачной продукции (АТП; сигар, сигарилл, кальянного табака и т.п.). Купленная до этого срока продукция может продаваться немаркированной до 1 июля 2021 года. Для АТП эмитировано 84 млн кодов, нанесено — 55 млн. География присутствия производителей АТП шире, чем у сигарет. В системе работают производители из США, Индонезии, Доминиканы, Швейцарии, Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Турции, Египта.

Чтобы заказать коды маркировки, дистрибутору или магазину нужно авторизоваться в личном кабинете в системе, описать остатки продукции, не имеющей маркировки, и с полученным GTIN осуществить заказ кодов маркировки. Инструкция участникам оборота опубликована на сайте честныйзнак.рф.