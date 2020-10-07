Сенаторы одобрили закон о повышении фиксированных взносов ИП в 2022-2023 году

Бабловед А российский народ в целом и является вполне адекватным и са... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

VikaV2193 Вы когда пишите компрадорские элиты и Россия, Вы имеете в ви... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Anka-1 А когда на фирме 1,5 калеки на 0,2 ставки всего, то как отпр... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

Над.К Ну да. Догма есть. А ПО нет и не будет в ближайшем будущем. ... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Iren Уж тогда всем повесить браслеты. Будет ещё проще и выгодней.... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

VikaV2193 Он вам лично такое рассказал? Не верьте, он этого не делает ... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Anka-1 Обещать не значит жениться. Такое богатство и в помойку? Да ... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

Кисыч Какой то флуд пошел... Дело не в НАТО и санкциях (хотя и это... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Бабловед Ну вот типичный распил денег на импортное ПО, да ещё и перев... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Бабловед Согласен. Но это опять таки никак не отменяет догму о нужнос... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...

Бабловед Ну так и надо сделать что бы работала. А от постоянной с ехи... Минцифры предложило обязательную предустановку «российской W...