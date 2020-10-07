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Сенаторы одобрили закон о повышении фиксированных взносов ИП в 2022-2023 году

Сенаторы на заседании Совета Федерации одобрили закон о фиксированных взносах для ИП на 2021-2023 годы.

Размер фиксированных взносов в 2021 году останется на прежнем уровне: на ОПС — 32 448 руб.; на ОМС — 8 426 руб.

В 2022 году взносы вырастут и составят: на ОПС —  34 445  руб.; на ОМС — 8 766 руб.

В 2023 году они станут еще больше: на ОПС —  36 723 руб.; на ОМС — 9 119 руб.

Закон касается индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой.

 

 
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