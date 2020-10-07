Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Промпредприятиям предложили отправить на удаленку всех, кто не задействован в производстве

Власти Москвы предложат руководителям промышленных предприятий отправить на удаленную работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле.

Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы придерживаемся такой точки зрения о том, что если на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Но мы понимаем, что есть такие отрасли, как пищевая промышленность, где 90-95% людей задействованы непосредственно на производстве и, конечно, здесь производственный цикл нарушать нельзя», — отметил Прохоров.

По материалам «ТАСС».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама