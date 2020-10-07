Поправки о повышении табачных акцизов на 20% одобрили в верхней палате

Совет Федерации одобрил закон о повышении на 20% акцизов на табачную продукцию.

Поправки повышают акцизы на табак и табачные изделия на 20% в 2021 году по отношению к уровню 2020 года, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ставки акцизов на 2023 год проиндексированы на 4% по отношению к 2022 году,

Кроме того, есть поправки для производителей антисептиков.

Для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде геля предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого свидетельства акциз в стоимость включаться не будет и, соответственно, не будет уплачиваться при подтверждении целевого использования спирта для производства дезинфицирующих средств в виде геля.

Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года за исключением некоторых положений.

По материалам «РИА Новости»,