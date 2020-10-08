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В российских учебных заведениях нет вспышек коронавируса, считает Роспотребнадзор

В российских школах, университетах и заведениях среднего образования не зафиксировано случаев вспышек коронавируса, отмечает Роспотребнадзор.

«Месяц прошел — развития эпидемического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних учебных заведениях специальных нет», — сказала Анна Попова.

Попова отметила, что вирус больше распространяется в вузах, так как студенты чаще нарушают требования по соблюдению дистанции и ношению масок.

«Вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы вот в этом сезоне не наблюдаем», — добавила она.

По материалам «ТАСС».

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