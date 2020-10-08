В российских учебных заведениях нет вспышек коронавируса, считает Роспотребнадзор

В российских школах, университетах и заведениях среднего образования не зафиксировано случаев вспышек коронавируса, отмечает Роспотребнадзор.
«Месяц прошел — развития эпидемического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних учебных заведениях специальных нет», — сказала Анна Попова.
Попова отметила, что вирус больше распространяется в вузах, так как студенты чаще нарушают требования по соблюдению дистанции и ношению масок.
«Вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы вот в этом сезоне не наблюдаем», — добавила она.
По материалам «ТАСС».