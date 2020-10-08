Для непубличных АО предлагают отменить обязательный аудит

Минэкономразвития предложило отменить обязательный аудит бухгалтерской отчетности для непубличных акционерных обществ.

Такие поправки в законы «Об акционерных обществах», «Об аудиторской деятельности», а также в Гражданский кодекс направлены на согласование в Минфин и Центробанк, узнали «Ведомости».

Министерство предлагает предоставить право акционерам непубличного акционерного общества принять единогласное решение об отказе от проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности.

Представитель министерства пояснил, что предложения касается непубличных акционерных обществ, в которых государство не является совладельцем. Предложения по отказу от обязательного ежегодного аудита непубличных акционерных обществ уже звучали в 2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) от представителя ЦБ. В 2014 г. аудит стал обязательным для любого акционерного общества.

До этого года такое требование касалось только открытых акционерных обществ. Потом слово «открытых» вычеркнули, а слово «публичных» не написали В результате получилось, что любое АО, даже если у него один акционер, минимальный уставный капитал и «ноль рублей оборота» должно проводить ежегодный аудит и привлекать аудитора.