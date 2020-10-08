Автоматическое продление детских пособий закончилось. С октября опять надо собирать справки

С 1 октября семьям, получающим ежемесячную выплату из маткапитала и желающим ее продлить, необходимо обращаться с заявлением и пакетом документов, чтобы подтвердить доходы и право на эту меру поддержки. Об этом сообщает ПФР.

Напомним, до 1 октября из-за сложной эпидемиологической обстановки предоставление выплаты продлевалось автоматически по согласию владельца сертификата.

Речь идет о выплатах семьям с низкими доходами, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Им ПФР осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата в размере прожиточного минимума предоставляется до достижения ребенком возраста 3х лет. Право на получение выплаты имеют семьи, в которых ежемесячный доход на каждого члена семьи, включая второго ребенка, за 12 месяцев (отсчет ведется за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты) не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

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Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Выплата будет назначена сначала до достижения ребенком возраста двух лет, а затем — трех лет.

Отметим, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиян необходимо навсегда избавить от беготни за справками при получении пенсий и пособий.

«Пандемия показала, что государственный аппарат и чиновники могут прекрасно обходиться без никому не нужных справок и очередей. Упрощенный порядок подачи документов для назначения пенсий и пособий необходимо вернуть», — сказал он.

«О какой цифровизации может идти речь, если власти сами отменяют удобную и эффективную практику и возвращаются к никому не нужным очередям и бумагам», — добавил политик.