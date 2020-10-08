Если сотрудник не дает данные своей «Тройки», он нарушает дисциплину труда. Так считают в мэрии

Московская мэрия разъяснила обязанности работодателей по обязанностям отправлять часть сотрудников на удаленку и о предоставлении сведений об этих сотрудниках.

Вопрос: «Что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (номеров авто и карт "Тройка") в отчетные таблицы?».

Мэрия отвечает: «Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

Простите, а причем тут дисциплина труда? Разве что срочно готовить изменения в трудовой договор с такой обязанностью. А если сотрудник их подписывать откажется?