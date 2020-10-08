Мэрия считает, что каждая организация обязана перевести на удаленку офисный персонал. А если его нет?

Мэрия определила, за счет каких сотрудников организации должны выполнять обязанности по переводу 30% сотрудников на удаленку.

На вопрос «Касается ли перевод на дистанционную работу представителей социальных профессий (общественный транспорт, вывоз ТБО и проч.)?»

Мэрия отвечает: «Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом. В подобных организациях установленные требования могут быть обеспечены за счет персонала, осуществляющего „офисную работу“».

А если нет такого персонала? Если весь личный состав — «в поле»? Срочно нанять недостающих сотрудников и отправить на удаленку, чтобы требование указа соблюсти?