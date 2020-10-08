Сотрудников пунктов выдачи интернет-магазинов — на удаленку?

Сотрудники онлайн-магазинов, работающие офлайн, должны идти и работать на удаленке. Так сказала мэрия.
На вопрос: «Распространяется ли распоряжение на онлайн-магазины, чьи сотрудники работают в офлайн?».
«Установленные требования распространяются на все организации, в том числе на онлайн магазины».
Правильно понимаем, что курьеры, сотрудники пунктов выдачи в интернет-магазинах отныне должны работать удаленно? Удаленнно выдавать товары, удаленно производить доставку.
Интересно, а как таксистам быть?
Источник Оперштаб.