Работодатели просят сотрудников на удаленке отключать геолокацию?

Работодатели просят сотрудников, отправленных на удаленку, отключать геолокацию в смартфонах. Чтобы в организацию потом штрафы не прилетали.

Об этом пишет «Life.ru», и приводит вот такой скрин:

По данным издания, такие сообщения работодатели рассылают сотрудникам на удаленке, в надежде избежать штрафы от ОАТИ.

Заодно там ссылаются на фразу Собянина о выборочной проверке предприятий сотрудниками ОАТИ.

Возможно, это, мягко говоря, преувеличение. А может, и вправду следить будут.

Коллеги, а вы что думаете?