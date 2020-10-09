«1С» поможет московским работодателям сдавать еженедельную отчетность о сотрудниках на удаленке

Фирма «1С» готовит расширение для программ, поддерживающих кадровый учет, которое позволит московским компаниям ускорить процесс предоставления еженедельной отчетности о сотрудниках, переведенных на удаленную работу.

Московские работодатели должны еженедельно представлять сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу. Соответствующий указ от 06.10.2020 № 97-УМ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Расширение «МоскваОтчетПоУказу97УМ» станет доступно к утру 12.10.2020 г. (может быть, раньше, но без гарантий) и будет работать во всех актуальных версиях программ системы 1С:Предприятие, в которых имеется функциональность расчета зарплаты и кадрового учета, включая программы:

1С:Зарплата и управление персоналом 8.

1С:Бухгалтерия 8.

1С:Зарплата и кадры государственного учреждения.

1С:ERP.

1С:Комплексная автоматизация.

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Расширение «МоскваОтчетПоУказу97УМ» нужно будет установить с сайта обновления программ 1С, а в облачных версиях соответствующих программ в сервисе 1С:Фреш оно появится автом

Это расширение позволит выбрать сотрудников, переведенных на удаленку, заполнить, если требуется, недостающие данные (номер автомобиля, карт «Тройка», «Стрелка» и т.д.) и поможет сформировать файл для загрузки в личном кабинете организации на сайте mos.ru. Расширение особенно актуально для больших компаний, у которых информация о сотрудниках часто меняется, а отчеты по удаленке требуется подавать еженедельно.

Если данные о номере автомобиля работника, номерах карт «Тройка», «Стрелка» и т.д. будут введены в 1С, то дальше можно еженедельно их использовать для отправки, не вводя информацию в отчет каждый раз заново. При этом можно будет перед формированием отчета за очередную неделю автоматически добавлять сотрудников 65+, исключать уволенных, тех, кто вышел с удаленки в офис, и т.п.