Бизнес все еще надеется на продление ЕНВД

Еще в начале августа группой Членов Совета Федерации в Госдуму был внесен законопроект № 1003319-7, предполагающий продление ЕНВД до 2024 года.

На проект получено отрицательное заключение Правительства, но бизнес все равно не теряет надежды.

Так, бизнес-омбудсмен в Приморском крае Марина Шемилина обратилась к депутату Госдумы от региона Виктору Пинскому с просьбой о поддержке законопроекта. Депутат обещал использовать это предложение в своей законотворческой работе.

Марина Шемилина отметила, что данный законопроект поддержали более 50 регионов.

«На наш взгляд, отмена системы налогообложения в виде ЕНВД с 01.01.2021 способна привести к уменьшению количества налогоплательщиков и потерям местных бюджетов в регионах. Для нормального функционирования малого бизнеса необходимо наличие простой и стабильной системы налогообложения для возможности полноценного долгосрочного планирования, формирования качественных бизнес-планов», — говорится в обращении бизнес-защитника к депутату.