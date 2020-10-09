Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» за нарушения мер профилактики COVID-19.

Роспотребнадзор приостановил работу отделения «Альфа-банка» в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики коронавируса.
«Сотрудниками Роспотребнадзора совместно с ОАТИ проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказал ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов.
В помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе. Кроме того, не представлены тесты сотрудников на COVID-19. Нет запаса масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств.
«Опечатана входная группа дверей данного отделения. Возбуждены материалы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.
Цитаты по «РИА Новости».