Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» за нарушения мер профилактики COVID-19.

Sigma_21 А наш забил на все и в отпуск свалил! Шуточный FAQ по переводу сотрудников на удаленку

ananasik-s установить в реестр компьютера? те же танцы с бубнами, что н... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

ananasik-s А если ИП без работников зарегистрирован не в Москве, а рабо... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

Palma73 Я то же не понимаю, что значит "чтобы не было крыжей&qu... Золотые правила бухгалтера

Бабловед Не, ну если компенсировать всё это будет Онищенко и госбюдже... Онищенко предложил компенсировать сотрудникам на удаленке за...

анна фофанова прикольно, а чем это слово заменить? или заменить саму техно... Золотые правила бухгалтера

Алейда Что сейчас мешает вам прописать в ТД смешанный вид работ? О_... Онищенко предложил компенсировать сотрудникам на удаленке за...

Bagy2000 эцп надо установить на компьютер через флешку и крипто про. ... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

Bagy2000 Вот интересно, а какая удаленка может быть у ИП без работник... Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудни...

Tikda Слово "крыжить" выдает возраст автора. Слышу его р... Золотые правила бухгалтера