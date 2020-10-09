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⚡ Работодатель должен компенсировать проезд работнику из уязвимых категорий, если его присутствие на работе критично

Власти Москвы считают, что проезд до работы гражданам из уязвимых категорий, которым закрыт льготный проезд, должен компенсировать сам работодатель.

Сообщает Оперштаб:

«Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным присутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте — льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир или это компенсирует ему работодатель».

Заодно, пользуясь случаем, напомнили, что нужно соблюдать ограничения:

«Вместе с тем мы еще раз призываем самих жителей и работодателей соблюдать меры безопасности, бережно относиться к здоровью, не подвергать риску себя и окружающих. Напоминаем, в Москве действуют ограничительные меры, в том числе масочно-перчаточный режим и домашний режим для пожилых людей, людей с хроническим заболеваниями и беременных женщин».

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