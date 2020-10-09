Спрос на офисы в Москве упал до минимума за 14 лет

Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных в третьем квартале 2020 года на офисном рынке Москвы, снизился более чем в 2,5 раза в сравнении с аналогичным показателем 2019 года и составил 149 тыс. кв. м.

Это минимальное квартальное значение с 2006 года, пишет «Интерфакс».

Аналитики консалтинговой компании JLL отмечают, что в целом за девять месяцев года объем сделок с офисами достиг 622 тыс. кв. м, но по итогам года впервые с 2009 года не превысит 1 млн кв. м.

Небольшие компании, арендовавшие площади в бизнес-центрах классов В /-, ввиду ухудшения экономических условий, стали сокращать затраты на аренду и отказываться от занимаемых площадей. Часть крупных компаний, арендующие более 5 тыс. кв. м в высококачественных зданиях в премиальных локациях, вследствие перевода части работников на удаленную работу, также стараются оптимизировать расходы на аренду, предлагая часть своих площадей в субаренду.

По данным экспертов, наибольшую долю офисных сделок в третьем квартале года совершили компании, предоставляющие бизнес-услуги (60% от общего объема). Также активнее других участвовали в сделках компании сферы услуг (11%), банки и финансовые компании (10%).